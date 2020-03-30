У Маріуполі коронавірус виявили ще у чотирьох людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі хворі були знайомі з першими чоловіком з коронавірусом, який повернувся з Єгипту

У місті Маріуполі Донецької області зафіксували ще чотири випадки інфікування коронавірусом. Про це в ході брифінгу повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, коронавірус виявили у двох чоловіків 47 і 50 років і двох жінок - 72 і 95 років.

"Таким чином, маємо сьогодні 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19: 5 в Маріуполі, перший Бахмуті", - повідомив Кириленко.

У свою чергу, заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко розповів, що всі хворі були знайомі з першими чоловіком з коронавірусом, який повернувся з Єгипту.

"Ще чотири випадки. Це контактні особи з першим хворим з Маріуполя - одна людина, дві людини - його родичі і знайомий. Всі перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги в інфекційному відділенні. Стан - задовільний", - додав він.

Також Педенко зазначив, що інфікована жінка з Бахмута проходить лікування в Мирнограде.

Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області. Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області. Опубліковано Павлом Кириленком Понеділок, 30 березня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.