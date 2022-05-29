У Маріуполі інфекції можуть забрати життя тисячі жителів, - мер

У Маріуполі Донецької області влітку можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань - дизентерії, чуми та ін. Це загрожує загибеллю тисяч місцевих жителів, яких не випускають російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Маріуполя Вадима Бойченка в ефірі телемарафону.
За його словами, загарбники в Маріуполі Донецької області вбили 22 тисячі осіб, що призвело до стихійних поховань. У "полоні" залишається ще понад 100 тисяч жителів.
Лікарі кажуть, що непрацююча каналізація, відсутність збору сміття і потепління, може призвести до спалахів інфекцій.
Нагадаємо, у Херсонській області окупанти розшукують маріупольців, щоб відправити додому. Загарбники готують автобуси для повернення людей у місто.
Ми також писали про те, що в Маріуполі під завалами заводу "Жовтень" виявили 70 тіл загиблих. За совами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, людей замкнуло уламками будівлі після обстрілу.
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