Маріуполь на межі катастрофи. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста,- Денісова

"Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних та сусідів на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення", - пише Денісова.

Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вона вийшла на поверхню землі й розмила стихійні поховання. Наразі є висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікробактерій туберкульозу й та інших збудників у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем.

Водночас вода змішується й зі стоками з каналізацій через що стає неприродною для споживання.

"Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками", - додає омбудсмен.

Частина сміття, яка затоплена водою також призводить до росту бактерій, які пізніше потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

"Також, через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти, підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини і довкілля накопичення канцерогенного сміття", - відзначає Денісова.