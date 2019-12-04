У Мар'їнці відновлять електропостачання

В Донецькій області відновлять електропостачання в місті Мар'їнка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Це стало можливим після гарантії, що бойовики не будуть відкривати вогонь.

"Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що з отриманням довгоочікуваних гарантій щодо дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації в Донецькій області, з 9 годин 4 грудня 2019 року в районі населеного пункту Мар'їнка почалося проведення аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що робітники вже приступили до заміни пошкодженого трансформатора мережі. Залишилося відновити електроживлення 60 будинків на вулицях Тельмана і Жовтневої.

Нагадаємо, 25 листопада через негоду сталося знеструмлення майже 260 будинків у Мар'їнці. Бригади українських ремонтників оперативно відновили подачу електрики у 200 будинків, однак частина будинків залишилася знеструмленою.

Бригади не змогли приступити до ремонту на вулицях Тельмана і Жовтневій через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків. Пошкоджені лінії електропередач знаходяться в межах ведення вогню окупантів.

Також РБК-Україна писало, що 28 листопада в Луганській області через негоду сталося відключення електроенергії майже 900 абонентів в 11 населених пунктах. Повністю знеструмленими виявилися 6 населених пунктів.