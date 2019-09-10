У Мар'їнці в результаті ДТП згорів автомобіль, є загиблі

У Мар'їнці Донецької області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) згорів автомобіль, загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що інцидент стався вночі. За даними рятувальників, аварія сталася на виїзді з Мар'їнки, в результаті ДТП загорівся легковий автомобіль. Також рятувальники повідомили, що на місці інциденту загинули дві людини, які були в машині.

"Рятувальники локалізували пожежу о 00:48 і ліквідували в 00:55. Обставини події встановлюються відповідними фахівцями", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП в Мар'їнці (dn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейської машини. Зокрема, рано вранці автомобіль наїхав на бордюрний камінь і перекинувся, в результаті інциденту постраждали двоє патрульних, яких з травмами доставили до лікарні.

До цього в Чернівецькій області нетверезий водій збив дитину на квадроциклі, в результаті чого останній загинув. Зі слів очевидців, автомобіль рухався з перевищенням допустимого швидкісного режиму.