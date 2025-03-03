В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу: введена большая полицейская операция

В центре Маннгейма произошла трагедия: автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего погиб один. Полиция проводит расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW и The Guardian .

В центре Мангейма (Германия) произошла трагедия, когда автомобиль въехал в толпу людей. В результате инцидента в центре города была перекрыта вся территория, а правоохранители проводят активную операцию с привлечением экстренных служб.

По словам очевидцев, автомобиль въехал в толпу, в результате чего, вероятно, один человек погиб. На месте происшествия собрались большие силы полиции и спасателей.

Инцидент произошел на центральной парадной площади города, и, по информации SWR, в нем погиб как минимум один человек. Очевидцы сообщают, что автомобиль въехал в людей, а на месте были замечены обломки, по крайней мере один человек был накрыт брезентом.

Местная полиция задержала одного подозреваемого на месте происшествия, в то время как следователи устанавливают, были ли замешаны другие лица. Информация о возможных мотивах и обстоятельствах инцидента пока не разглашается.

Полиция подтвердила, что инцидент произошел на центральной площади города и уже ведется расследование.

Этот инцидент произошел на фоне празднования карнавального сезона в Германии, в частности открытия местного карнавального рынка и проведения карнавального парада. На вторник также было запланировано традиционное уличное карнавальное событие.

Местные СМИ сообщают о значительном присутствии полиции, а также полицейском вертолете, кружащем над местом события.

Полиция призвала жителей города избегать центра Мангейма и соблюдать меры безопасности, поскольку власти пока не исключают возможность террористических намерений.

Учитывая недавние случаи наездов на толпу в других городах, в частности в Мюнхене и Магдебурге, данный инцидент вызывает повышенную тревогу среди местных правоохранительных органов.