Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

ГПУ оголосила підозру голові Херсонської облради

Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Юрия Луценко.

По словам Луценко, Мангеру объявили подозрение в убийстве Гандзюк. В документе также указано, что нападение было вызвано личной неприязнью к ней за противодействие незаконной вырубке леса.

Фото: скриншот Facebook Луценко

Фото: подозрение Мангеру

Отметим, ранее стало известно, что Мангера исключили из партии "Батькивщина". Ему также рекомендовали покинуть пост главы Херсонского облсовета.

На прошлой неделе вышло журналистское расследование программы "Схемы", в котором утверждалось, что Мангер связан с подозреваемым в организации убийства Гандзюк. В частности, анализ публичных реестров показал наличие деловых отношений с Алексеем Левиным ("Москал"), который бежал за границу. Кроме того, за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера передал Левину базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном.