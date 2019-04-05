Вбивство Гандзюк: Мангеру вдягнули електронний браслет

Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, вже вдягли електронний засіб контролю в райвідділку в Херсоні. Про це в коментарі РБК-Ккраїна повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, будь-які його виїзди за межі міста Херсон можуть відбуватися при попередженні слідчого.

"Сьогодні пообіді у місті Херсон у райвідділку поліція вдягла Мангеру електронний засіб контролю", - розповів Тракало.

Зазначимо, 3 квітня Шевченківський райсуд Києва ухвалив задовольнити клопотання сторони обвинувачення щодо Владислава Мангера частково. Суддя ухвалила рішення не арештовувати Владислава Мангера, але зобов’язала носити електронний браслет.

Нагадаємо, 11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Раніше в журналістському розслідуванні програми "Схеми" стверджувалося, що Мангер пов'язаний з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк. Зокрема, аналіз публічних реєстрів показав наявність ділових відносин з Олексієм Левіним ("Москал"), який втік за кордон. Крім того, за тиждень до нападу на Гандзюк юрист Мангера передав Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Лазурному.