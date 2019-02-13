Мангер звинуватив генерала СБУ в організації вбивства Гандзюк

Мангер заявив, що напад на Гандзюк став наслідком протистояння херсонської поліції і СБУ

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк организовал генерал Службы безопасности Украины Данил Доценко. Об этом он сообщил во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам подозреваемого, Гандзюк имела тесные связи с СБУ.

"Екатерина Гандзюк имела тесные связи с СБУ и находилась в его личном подчинении. В личных разговорах со мной генерал Доценко не единожды заявлял о личной неприязни к партии "Батькивщина", - добавил Мангер.

По его мнению, нападение на Гандзюк стало следствием противостоянии херсонской полиции и СБУ.

Мангер уточнил, что считает дело против него политически мотивированным и направленным против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Напомним, прокуратура просит избрать для Мангера меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.

Как писало РБК-Украина ранее, адвокаты Мангера заявили о его готовности пройти полиграф по вопросу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Также защитники главы Херсонского облсовета готовы внести за него залог.

Добавим, Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжил заседание по делу подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Здание суда охраняют почти 150 правоохранителей.

Отметим также, в августе 2017 года Данил Доценко был назначен начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.