Путешествие в Венгрию. С какими товарами и вещами не пропустят через границу: полный список

Какие товары и вещи запрещено ввозить в Венгрию

В Венгрию нельзя провозить оружие, наркотические средства, порнографические материалы, радиоактивные вещества и рецептурные препараты. Также действует запрет на ввоз мясных и молочных продуктов из стран, не входящих в ЕС. Исключение составляют: Андорра, Хорватия, Фарерские острова, Гренландия, Исландия, при условии, что продукции не много.

Под запретом импорт редких видов животных и растений, и изделий из них. В частности, речь идет о слоновой кости, панцире черепах, кораллах, коже рептилий, древесине из лесов Амазонии. Для перевозки пальто, меха и кожаной обуви из охраняемых животных понадобится специальное разрешение.

При пересечении границы наземным транспортом разрешено перевозить личные вещи некоммерческого характера стоимостью до 300 евро, во время путешествия авиа или морю - 430 евро на взрослого, 150 евро для путешественников в возрасте до 15 лет.

Также нужно задекларировать наличную валюту, если ее эквивалент превышает 10 тыс. евро.

Что можно провозить в ограниченном количестве при въезде из третьих стран

Путешественникам, которые въезжают в Венгрию из стран, которые не входят в Европейский союз (в том числе из Украины), разрешено с собой иметь следующие товары:

макароны и крупы - до 5 кг

кофе - до 500 г, чай - до 100 г

сахар - до 20 кг

не более 20 кг выпотрошенной рыбы

горючее в канистре - не более 10 литров

техника, бывшая в употреблении - до двух единиц, если стоимость не превышает 300 евро

сухое молоко для младенцев, еда для детей и специальная медицинская пища (включая пищу для домашних животных) могут быть разрешены, если их не нужно охлаждать перед открытием. Количество такой продукции не должно превышать 10 кг, если она из Хорватии, Фарерских островов, Гренландии и Исландии, и 2 кг, если она из других стран

домашние животные должны быть идентифицированными (татуировки или электронная система идентификации), привитыми против бешенства и иметь справку о состоянии здоровья

лекарства только для личного использования

Отметим, что если человек проходит курс лечения рецептурными препаратами, то для их перевозки он должен иметь при себе медицинскую справку с указанным диагнозом, заверенную врачом.

Какие ограничения на алкоголь и табачные изделия:

40 сигарет или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 грамм курительного табака (эта норма действует при пересечении границы наземным транспортом, в случае авиа и морским путем норма увеличивается в пять раз)

1 литр алкоголя, в котором больше 22% об., или неденатурированный этиловый спирт 80% об, или 2 литра алкоголя, не превышающего 22%, 4 л вина и 16 литров пива

Добавим, что перевозить спиртное и алкоголь могут лица от 17 лет. Отдельные условия действуют для лиц, проживающих в приграничной зоне (регион за пределами расширения границ Европейского Союза, включая: Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Македонию, Сербию и Черногорию). В этом случае количество разрешенного спиртного и табачных изделий более чем вдвое меньше.

Венгерские таможенники на международном пункте пропуска (фото иллюстративное: Getty Images)

Какие ограничения при въезде из стран ЕС

При путешествиях из стран Европейского Союза в Венгрию позволено ввозить следующие товары:

800 сигарет или 400 сигарилл, или 200 сигар или 1 кг курительного табака

10 л напитков более 22% спирта или 20 литров алкогольных напитков крепостью менее 22%, или 90 литров вина (но не более 60 литров игристого) или 110 литров пива

Эта норма товаров разрешена, но таможенники все равно могут ее изъять, если убедятся, что их перевозят в коммерческих целях. За нарушение других таможенных правил могут назначить штраф, в крайних случаях человека депортируют и выдадут запрет на въезд в страны ЕС.