Путешествие в Венгрию. С какими товарами и вещами не пропустят через границу: полный список

Украинцы могут въезжать в Венгрию на основании биометрического паспорта и находиться в стране до 90 дней без оформления визы. В течении этого времени можно подать заявление на получение временной защиты.
РБК-Украина рассказывает, какие вещи запрещено перевозить через границу с Венгрией, а на какие - действуют ограничения.
В Венгрию нельзя провозить оружие, наркотические средства, порнографические материалы, радиоактивные вещества и рецептурные препараты. Также действует запрет на ввоз мясных и молочных продуктов из стран, не входящих в ЕС. Исключение составляют: Андорра, Хорватия, Фарерские острова, Гренландия, Исландия, при условии, что продукции не много.
Под запретом импорт редких видов животных и растений, и изделий из них. В частности, речь идет о слоновой кости, панцире черепах, кораллах, коже рептилий, древесине из лесов Амазонии. Для перевозки пальто, меха и кожаной обуви из охраняемых животных понадобится специальное разрешение.
При пересечении границы наземным транспортом разрешено перевозить личные вещи некоммерческого характера стоимостью до 300 евро, во время путешествия авиа или морю - 430 евро на взрослого, 150 евро для путешественников в возрасте до 15 лет.
Также нужно задекларировать наличную валюту, если ее эквивалент превышает 10 тыс. евро.
Путешественникам, которые въезжают в Венгрию из стран, которые не входят в Европейский союз (в том числе из Украины), разрешено с собой иметь следующие товары:
Отметим, что если человек проходит курс лечения рецептурными препаратами, то для их перевозки он должен иметь при себе медицинскую справку с указанным диагнозом, заверенную врачом.
Какие ограничения на алкоголь и табачные изделия:
Добавим, что перевозить спиртное и алкоголь могут лица от 17 лет. Отдельные условия действуют для лиц, проживающих в приграничной зоне (регион за пределами расширения границ Европейского Союза, включая: Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Македонию, Сербию и Черногорию). В этом случае количество разрешенного спиртного и табачных изделий более чем вдвое меньше.
При путешествиях из стран Европейского Союза в Венгрию позволено ввозить следующие товары:
800 сигарет или 400 сигарилл, или 200 сигар или 1 кг курительного табака
Эта норма товаров разрешена, но таможенники все равно могут ее изъять, если убедятся, что их перевозят в коммерческих целях. За нарушение других таможенных правил могут назначить штраф, в крайних случаях человека депортируют и выдадут запрет на въезд в страны ЕС.
Ранее мы писали о том, что нельзя провозить в Польшу и за какие товары можно получить штраф. Читайте также о том, какие таможенные правила действуют в Германии и Молдове.
Недавно мы сообщали о том, что новая система Entry/Exit Scheme на границах ЕС еще не заработала, потому что некоторые страны не успели подготовить техническую базу для нее. О дате запуска нововведения пока не сообщается. Европейская комиссия предложила внедрить EES в апреле 2016-го, она должна была стартовать в 2022 году.
При подготовке материала использовали: Visahq.com и Visitukraine.today.
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