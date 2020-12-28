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В "Манчестер Сіті" спалах коронавірусу. Матч з "Евертоном" скасований

Автор: Вера Олейник

Матч 16 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Евертоном" і "Манчестер Сіті", який повинен був відбутися в Ліверпулі 28 грудня, скасовано. Причиною став спалах коронавірусу в складі "містян".

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Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після додаткового тестування в манчестерській команді, у складі якої виступає українець Олександр Зінченко, підтверджено ще кілька випадків зараження. Імена тих, хто інфікувався, не називаються.

Зазначимо, що кілька днів тому "містяни" повідомили, що у нападника Габріеля Жезуса, захисника Кайла Уокера і ще двох співробітників клубу виявили Covid-19.

Всі ті, хто отримав позитивні тести, відправляться на карантин. База "Ман Сіті" буде закрита на невизначений період. Рішення про відновлення тренувань буде прийнято після додаткового тестування. Дата і час проведення перенесеного поєдинку поки невідомі.

Нагадаємо, у Великій Британії зараз особливо важка ситуація з коронавірусом - виявили новий штам Covid-19, після чого низка держав припинила авіасполучення з Об'єднаним Королівством.

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