Манафорта переведено на домашній арешт через коронавірус у США

Голова передвиборного штабу Дональда Трампа на виборах в 2016 році Пол Манафорт переведений на домашній арешт через коронавірус у США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що рішення про переведення Манафорта прийняли після того, як його адвокати подали клопотання, оскільки він піддається високому ризику захворіти COVID-19 через похилий вік.

У той же час у в'язниці FCI Loretto на сьогодні немає відомих випадків коронавірусу. Уточнюється, що Манафорт зможе перебувати вдома до завершення пандемії коронавіруса. Манафорт відбув менше третини свого тюремного ув'язнення, однак тюремні чиновники у США мають широкі повноваження, розглядаючи кожен конкретний випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, згідно з матеріалами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт просував ідею втручання України вибори в США.

У березні 2019 року Манафорта засудили до 7,5 років в'язниці. Він визнаний винним в податковому та банківському шахрайстві, а також лобіюванні інтересів та тиску на свідків.

Манафорт також відомий лобіюванням інтересів колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів. Українська сторона намагалася допитати його по корупційній справі.