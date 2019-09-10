Мамедов: розкрито вбивство кримськотатарського активіста Аметова

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим розкрито викрадення і умисне вбивство кримськотатарського активіста Решата Аметова. Про це повідомив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає РБК-Україна.

"Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострова, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим в м. Сімферополь. Саме звідти його викрали троє "самооборононців" і відвезли в штаб незаконного збройного формування. Через два тижні тіло вбитого і замученого Аметова були виявлені в Білогірському районі АР Крим", - зазначив Мамедов.

Слідством встановлено, що викрадення було вчинено двома учасниками незаконного збройного формування "самооборона Криму" під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил РФ, який в подальшому брав участь у бойових діях на сході України і в квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин.

За результатами розслідування, прокуратура АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим і м. Севастополь повідомили про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) і ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Підозрювані оголошені в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 15 березня 2014 року тіло Решата Аметова було виявлено в полі біля с. Земляничне Білогірського району АР Крим з зовнішніми ознаками насильницької смерті.

У 2017 році указом президента України Решату Аметову присвоєно звання Героя України посмертно.