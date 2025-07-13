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Малюк заявил о ликвидации киллеров, которые убили полковника СБУ в Киеве: первые детали

Фото: Василий Малюк, глава СБУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители обнаружили и ликвидировали киллеров, которые убили полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве 10 июля.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook.

По словам Малюка, россияне преждевременно направили в Украину агентурно-боевую группу ФСБ. Три дня назад она убила сотрудника СБУ, полковника Ивана Воронича. 

В результате проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово удалось обнаружить.

"Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть", - подчеркнул Малюк. 

Он поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции. 

Детали от СБУ

Как выяснилось, убийство полковника СБУ Ивана Воронича совершили мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за полковником, выяснить его график дня и маршруты передвижения. 

После этого россиянин передал агентам координаты схрона, где находился пистолет. 

После убийства Воронича киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ обнаружили их местонахождение в Киевской области. Сегодня, 13 июля, утром в результате операции СБУ киллеры были ликвидированы. Спецоперацией лично руководил Малюк.

Убийство Воронича

Полковник СБУ Иван Воронич был застрелен утром 10 июля в Голосеевском районе Киева, когда покидал подъезд своего дома - неизвестный выстрелил в него несколько раз из пистолета и скрылся с места происшествия.

Воронич служил в Центре специальных операций ("Альфа"), который занимался активными диверсиями против российских сил с 2014 года, в том числе - ликвидацией важных фигур российской оккупационной администрации.

Все детали громкого убийства - в материале РБК-Украина.

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