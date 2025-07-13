Малюк заявил о ликвидации киллеров, которые убили полковника СБУ в Киеве: первые детали

Украинские правоохранители обнаружили и ликвидировали киллеров, которые убили полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве 10 июля.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook .

По словам Малюка, россияне преждевременно направили в Украину агентурно-боевую группу ФСБ. Три дня назад она убила сотрудника СБУ, полковника Ивана Воронича.

В результате проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово удалось обнаружить.

"Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть", - подчеркнул Малюк.

Он поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Детали от СБУ

Как выяснилось, убийство полковника СБУ Ивана Воронича совершили мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за полковником, выяснить его график дня и маршруты передвижения.

После этого россиянин передал агентам координаты схрона, где находился пистолет.

После убийства Воронича киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ обнаружили их местонахождение в Киевской области. Сегодня, 13 июля, утром в результате операции СБУ киллеры были ликвидированы. Спецоперацией лично руководил Малюк.