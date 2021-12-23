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На Мальті вводять COVID-обмеження через сплеск захворюваності

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Мальта, Четвер 23 грудня 2021 16:27
На Мальті вводять COVID-обмеження через сплеск захворюваності Фото: на Мальті вводять карантинні обмеження через коронавірус (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 23 грудня, на Мальті зареєстрували рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом. У зв'язку зі зростанням захворюваності влада прийняла рішення про посилення карантинних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Malta.

Так, за добу в країні зафіксували 733 випадки захворювання. Це найвищий показник на Мальті від початку пандемії COVID-19.

Тому з 27 грудня влада посилить обмеження. З цього дня будуть заборонені всі масові заходи, за винятком весіль та похорон.

Також міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Фірн оголосив, що з 17 січня бари, ресторани, клуби, тренажерні зали, басейни та СПА-комплекси, казино, ігрові зали, кінотеатри, театри та спортивні споруди будуть відкриті тільки для тих, у кого є свідоцтво вакцинації. У всіх закладах буде комендантська година з 01:00.

Проте спортивні заходи можуть продовжуватись, але глядачі не допускаються. Крім того, години відвідування лікарень буде скорочено.

Нагадаємо, в ECDC склали новий рейтинг держав із високим рівнем захворюваності на коронавірус.

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