На Мальті вимагають відставки прем'єра на фоні розслідування вбивства журналістки

На Мальті вимагають відставки прем'єр-міністра Джозефа Муската на фоні розслідування вбивства мальтійської журналістки Дафне Каруаны Галичині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Malta.

Зазначається, що відставки прем'єра вимагають після "тижня політичних відставок" в його уряді, які відбулися напредодні, а також через активне поліцейське розслідування.

Під стінами парламенту Мальти відбувалася вже п'ята акція протесту за останній тиждень з вимогами до Муската.

Нагадаємо, 26 листопада керівник апарату прем'єр-міністра Мальти Кіт Шембрі подав у відставку після повідомлення про те, що його допитала поліція, яка розслідує вбивство журналістки.

Мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала до поліції заяви про те, що їй погрожують.

РБК-Україна писало, що у липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем’єра країни Джозефа Муската, якого підозрювали у зловживаннях і отриманні вигоди від таємної офшорної компанії. Цю справу розслідували 15 місяців після того, як Дафна Каруана Галіція оприлюднила інформацію, що дружина перм'єра Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала у офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов’язаної з родиною президента Азербайджану.