На Мальті уряд провів екстрене засідання через вбивство журналістки

Кабінет міністрів і члени парламентських фракцій Мальти зібралися в четвер на екстрене засідання на тлі розслідування вбивства мальтійської журналістки Дафни Каруани Галичині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Malta.

Офіційна повістка зустрічі не була оголошена. Видання стверджує, що основними темами мали стати прохання про помилування бізнесмена Йоргена Фенека, затриманого за підозрою в причетності до вбивства, і політична криза, викликана відставкою і арештом керівника апарату прем'єра Кита Шембрі.

"Ситуація дуже серйозна", - зазначив віце-прем'єр Мальти Кріс Ферн.

Повертаючись пізніше, міністр Майкл Фарругия сказав, що кабінет був скликаний, коли це було необхідно.

За словами свідків, комісар поліції і генеральний прокурор також входили в Кастилію через задні двері.

Раніше повідомлялося, що на Мальті вимагають відставки прем'єр-міністра Джозефа Мускату після "тижня політичних відставок" в його уряді.

Мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху його автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.

РБК-Україна писало, що в липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем'єра країни Джозефа Мускату, якого підозрювали у зловживаннях і отримання вигоди від таємницею офшорної компанії.

Дафна Каруана Галичина оприлюднила інформацію, що дружина прем'ера Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала в офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов'язаної з родиною президента Азербайджану.