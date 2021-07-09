Мальта закриває кордони для невакцинованих: названі умови для в'їзду в країну

Як зазначив глава МОЗ Кріс Ферн, з середи, 14 липня, в'їжджають в країну повинні будуть пред'явити визнаний Мальтою, Євросоюзом або Великобританією сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

"Ми будемо першою країною в Європі, яка зробить цей крок", - цитує видання міністра.

За його словами, діти для в'їзду в країну повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест.

Крім того, з 14 липня на Мальті будуть закриті школи англійської мови. Міністр зазначив, що в дев'яти таких навчальних закладах були виявлені випадки COVID-19.