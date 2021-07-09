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Мальта закриває кордони для невакцинованих: названі умови для в'їзду в країну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу стануть обов'язковими для в'їзду на Мальту з 14 липня. Без цього документа потрапити в країну іноземцю буде неможливо. Крім того, з цієї дати закриваються школи англійської мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Malta Today.

Як зазначив глава МОЗ Кріс Ферн, з середи, 14 липня, в'їжджають в країну повинні будуть пред'явити визнаний Мальтою, Євросоюзом або Великобританією сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

"Ми будемо першою країною в Європі, яка зробить цей крок", - цитує видання міністра.

За його словами, діти для в'їзду в країну повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест.

Крім того, з 14 липня на Мальті будуть закриті школи англійської мови. Міністр зазначив, що в дев'яти таких навчальних закладах були виявлені випадки COVID-19.

Нагадаємо, Україна веде переговори з Мальтою про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу.

Зазначимо, українське Свідоцтво вакцинації від коронавірусу вже визнала Угорщина.

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МальтасертификатыКоронавірусВакцинація