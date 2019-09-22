Мальта починає розслідування вбивства журналістки, яка розслідувала корупцію в уряді

Уряд Мальти через два роки після вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції розпорядився почати відкрите розслідування. Як передає РБК-Україна, про це повідомила пресс-служба уряду.

Мета розслідування - з'ясувати, чи можливо було захистити журналістку. Таку доповідь від слідства зажадав прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат. Він дав вказівку розслідувальній комісії підготувати доповідь протягом дев'яти місяців, пише DW.

Також відкрите розслідування є виконанням рішення Ради Європи, яа вимагала почати процес до 26 вересня 2019 року.

Рішення уряду Мальти вже прокоментувала генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

"Свобода вираження поглядів не може бути гарантована без захисту і повної поваги журналістів", - сказала вона.

Нагадаємо, в грудні 2017 року у справі про вбивство на Мальті журналістки Дафни Каруани Галіції поліція висунула звинувачення трьом підозрюваним. Вони звинувачені у виготовленні вибухового пристрою, який було покладено в автомобіль журналістки.

Дафне Каруана Галіція загинула восени 2017 року, коли в орендованому нею авто спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Незадовго до своєї загибелі Каруана Галіція займалася антикорупційним розслідуванням щодо голови уряду республіки та двох його найближчих помічників. Також перед смертю журналістка заявляла про те, що їй погрожують.

У липні 2018 року генпрокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єр-міністра Джозефа Муската.