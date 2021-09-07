Малогабаритні квартири в великих містах ростуть в ціні: наскільки подорожчає житло на вторинному ринку

У найбільших містах України, за підсумками року, зростання вартості малогабаритних квартир у містах-мільйонниках може досягти 17-20% (до кінця поточного року - до 7%). Оренда зросте в межах 10-15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

Переважно це стосується найбільш затребуваної категорії житла - малогабаритних квартир належного стану площею до 50 кв. м у типових будинках радянської забудови, розташованих у вдалих локаціях. Проте в інших обласних центрах зростання цін на схожі квартири навряд чи перевищить 15%.

"Міграційні процеси суттєво впливають на зростання попиту на малогабаритне житло у містах-мільйонниках. Громадяни змінюють місце проживання, переважно через більші можливості знайти достойну роботу, кращий рівень життя тощо. Відповідно квартири у невеликих містах втрачають свою популярність", - сказав очільник АФНУ Юрій Піта.

Серед головних причин зростання вартості житла на вторинному ринку експерт назвав інфляційні процеси, непевність економічної політики країни, що позначається на рівні добробуту громадян, а також обмежена дія державних іпотечних програм.

За даними АФНУ, "пільгова" іпотека під 7% лише на 1-2% збільшила кількість потенційних покупців житла. Саме тому, як і на первинному ринку, у найближчі місяці будуть сформовані максимальні ціни, що відповідатимуть реальному і досить обмеженому у фінансовому плані попиту.

В сегменті оренди житла, якщо не виникне нових форс-мажорних обставин чи локдауну, ціни майже повністю повернуться до "пандемічного”" рівня. Таким чином, як сказав президент АФНУ, вартість оренди за підсумками 2021 року зросте 25-30%. Восени поновлюється активне ділове життя, студенти повертаються до навчання, що і впливає на вартість оренди.

"Восени оренда квартир, переважно 1-2-кімнатних в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові може зрости в межах 10-15%, в інших обласних центрах - до 7-10%. При цьому обіцяне зростання комунальних витрат на 40-70%, що ляже на плечі орендарів, стане запобіжником майбутнього зростання цін попри можливе зростання попиту. До кінця опалювального сезону вартість оренди буде орієнтована на сукупні витрати наймачів житла", - підсумував Юрій Піта.