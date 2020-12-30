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У Малі підірвали французький БТР, загинули троє військових

Малі, Середа 30 грудня 2020 05:57
У Малі підірвали французький БТР, загинули троє військових
Фото: французькі військові (Euronews)
Автор: Артур Родивилов

На території Малі на саморобній міні підірвався бронетранспортер з французькими військовослужбовцями, троє з них загинули. Таким чином, загальна кількість загиблих в Малі військових сил Франції склала 47.

Про це повідомляє канцелярія президента Франції.

Наголошується, що вранці 28 грудня бронетранспортер французьких військових, котрі перебували на завданні, був атакований з застосуванням вибухового пристрою. У поточній кампанії під назвою "Бархан" залучено понад п'ять тисяч французьких військових.

"Президент Франції Емманюель Макрон висловив повагу цим військовослужбовцям і знову підтвердив рішучість країни продовжувати боротьбу з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

В останні місяці в так званому "районі трьох кордонів" збільшилася кількість операцій проти бойовиків терористичних угруповань, які, за словами міністра оборони Франції Флоранс Парлі, нападають на місцевих жителів і загрожують стабільності та безпеці регіону.

Нагадаємо, вчора в сирійській провінції Ідліб під обстріл потрапив російський БТР-82А. Унаслідок обстрілу троє російських військовослужбовців отримали легкі поранення.

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