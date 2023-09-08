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В Мали произошел двойной теракт: погибли более 60 человек

Пятница 08 сентября 2023 07:54
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В Мали произошел двойной теракт: погибли более 60 человек Фото: ИГИЛ устроил в Мали двойной теракт (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Исламистские боевики одновременно устроили в Мали два теракта, в результате чего погибли 49 гражданских и 15 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что около 11 дня боевики напали на лодку, когда она направлялась по реке Нигер из города Гао в Мопти. По судну было выпущено не менее трех ракет. После остановки лодки армия отправилась на эвакуацию выживших, на месте работают следователи.

Исламисты также напали на армейский лагерь в кольце Бурем в Гао. В бою с военными погибли около 50 боевиков.

Правительство страны объявило трехдневный национальный траур.

Ситуация в Мали

За последние годы в Мали произошло несколько государственных переворотов, в настоящее время в стране правит военная хунта. Они пришли к власти на фоне проблем предыдущего правительства, которое обвинять, в том числе, и в незащищенности мирного населения. Однако, с тех пор хунта не сильно продвинулась в борьбе с исламистами, контролирующими часть страны.

Боевики, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством, расширяют свои владения в Мали, начиная с 2012 года.

Отметим, что хунта, среди прочего, конфликтовала с миротворческим контингетоном ООН в стране и потребовала их выйти из Мали. В итоге ООН пошла на такой шаг и вывела своих миротворцев.

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