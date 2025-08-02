В Мали российские наемники попали в ловушку, колонну расстреляли, - OSINT-аналитики

По предварительным данным, атака произошла 1 августа. Есть информация, что по меньшей мере трое наемников убиты.

"Хотя фактическое количество жертв, вероятно, составляет 4 убитых и 8 раненых из Африканского корпуса", - говорится в сообщении.

Анализ данных свидетельствует, что среди погибших также могли быть солдаты армии Мали, а за атакой могли стоять боевики из JNIM (Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин) - филиала Аль-Каиды в Сахеле. Признаков участия туарегских повстанцев нет.

"По словам источника с относительно надежной репутацией, колонну атаковали из пулеметов и гранатометов, при этом одна граната, вероятно, поразила бронемашину в составе конвоя, вероятно, MRAP", - говорится в сообщении.

По информации Tatarigami_UA, был поражен грузовик Урал-4320 MTP-A2.1. В январе 2025 года зафиксирована переброска сотен российских машин в Мали через Гвинею, а затем было по меньшей мере еще две поставки.

OSINT-аналитики считают, что пораженный Урал МТП - мобильная мастерская для обслуживания и ремонта техники.

Фото: в Мали расстреляли колонну российских наемников (x.com/Tatarigami_UA)

В российских Telegram-каналах, в том числе и в одном из каналов ЧВК "Вагнера", подтвердили гибель наемников из Африканского корпуса в Мали. Засаду организовали в районе города Тененку, в регионе Мопти.