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В Малі внаслідок вибуху загинув миротворець ООН. Четверо серйозно поранені

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в Малі загинув миротворець ООН. Наразі невідомо до контингенту якої країни входив загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу місії ООН в Малі.

Зазначається, що четверо осіб отримали важкі поранення внаслідок вибуху.

"Цей інцидент є сумним нагадуванням про постійну небезпеку, що нависла над нашими миротворцями", - заявив голова місії ООН Ель-Гассе Ван.

Зазначається, що збройні напади з боку ісламістських бойовиків є поширеним явищем на території Малі. Починаючи з 2013 року в країні загинули близько 255 військовослужбовців, що робить місію однією з найсмертоносніших для ООН.

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