В Мали повстанцы убили и ранили десятки наемников ЧВК "Вагнера"

Как отметило повстанческое движение "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидированы около 20 повстанцев.

В пятницу во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, погибших нет.

В сети обнародовано видео с места после боя - кадры можно посмотреть по этой ссылке. Также видео можно посмотреть здесь. Предупреждаем - ролик 21+!

Туареги - этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством страны.

Сепаратистская группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но позже оно было перехвачено исламистскими группировками.

В 2015 году группировка подписала мирное соглашение с правительством Мали. Однако в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.