В Мали повстанцы убили и ранили десятки наемников ЧВК "Вагнера"

В Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отметило повстанческое движение "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD), его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.
Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. Однако при этом ликвидированы около 20 повстанцев.
В пятницу во время выполнения миссии разбился один из вертолетов армии в городе Кидал, погибших нет.
В сети обнародовано видео с места после боя - кадры можно посмотреть по этой ссылке. Также видео можно посмотреть здесь. Предупреждаем - ролик 21+!
Туареги - этническая группа, населяющая регион Сахары, в частности часть северного Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством страны.
Сепаратистская группировка начала восстание против правительства малийской хунты в 2012 году, но позже оно было перехвачено исламистскими группировками.
В 2015 году группировка подписала мирное соглашение с правительством Мали. Однако в конце 2022 года CSP-PSD вышла из переговоров.
По данным СМИ, во время штурмов Бахмута в Донецкой области, ЧВК "Вагнера" потеряла по меньшей мере 19,5 тысяч бойцов. Из них более 17 тысяч были заключенными.
В мае во время наступления российской армии на Волчанск Харьковской области, агрессор задействовал бойцов африканского корпуса. Среди них были бывшие члены ЧВК "Вагнера".
Тем временем в Беларуси вагнеровцы готовят операторов дронов для войны в Украине.
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