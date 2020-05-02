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У Малі загинув український бригадний генерал французького легіону

Новини » Надзвичайні події     02.05.2020 - 17:59
У Малі загинув український бригадний генерал французького легіону
Фото: Дмитро Мартинюк (twitter.com/cemat_fr)

У ході спецоперації автомобіль легіону підірвали терористи

В Малі під час антитерористичної операції загинув український військовослужбовець французького Іноземного легіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення військового штабу в Twitter.

Як повідомляється, 23 квітня під час проведення антитерористичної операції автомобіль військовослужбовців наїхав на саморобний вибуховий пристрій терористів. В результаті вибуху поранення отримали кілька військових, після чого їх госпіталізували.

У п'ятницю, 1 травня, в госпіталі від отриманих поранень помер Дмитро Мартинюк 1991 року народження з міста Волочиськ (Хмельницька область). Він приєднався до французького Іноземного легіону у 2015 році.

Нагадаємо, 1 травня в лавах Збройних сил не було виявлено нових випадків зараження коронавірусом. При цьому в Командуванні медичних сил підтвердили одужання десяти військовослужбовців.

Крім того, 30 квітня у Збройних силах було підтверджено два випадки інфікування коронавірусом. Станом на 30 квітня загальна кількість випадків в українській армії перевищувала 50.

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