У Малі напали на миротворців ООН, є жертви

Внаслідок розбійного нападу загинули троє миротворців

В Мали в результате нападения на автомобиль, в котором двигались представители миротворческой миссии ООН, погибли трое миротворцев из Гвинеи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что они стали жертвами ограбления. Миротворцы арендованным автомобилем возвращались к Гвинее, когда неизвестные с оружием остановили их за 44 км к юго-западу от Бамако.

В представительстве миссии ООН в Мали сообщили, что этот случай оказался ограблением и это отличает его от предыдущих нападений джихадистов с использованием минометов и другого оружия на севере страны.

"Такие случаи настолько близко к столице все же случаются редко Это демонстрирует, насколько хрупкой является ситуация с безопасностью в Мали, где правительственные войска пытаются сохранить контроль над большими малозаселенными пустынными территориями”, - отмечают в ООН.

По данным Reuters, миротворческая миссия в Мали унесла жизни уже более 160 миротворцев ООН. Это наиболее смертоносная миротворческая миссия для ее участников за всю историю Организации о'єнаних наций.

Напомним, 20 января 2019 в результате нападения боевиков на базу миротворческой миссии ООН в западноафриканской Республике Мали погибли 10 миротворцев из Чада. Было ранено не менее 25 человек.