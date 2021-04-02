У Малі напали на базу ООН, загинули чотири миротворця

В Малі напали на базу миротворців ООН. В результаті чотири людини загинули і ще кілька отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
В заяві місії ООН йдеться про те, що на табір миротворців напали озброєні терористи.
"За попередніми підрахунками, чотири миротворця вбиті, є поранені. Для евакуації поранених на місце були відправлені вертольоти", - йдеться в повідомленні.
З 2013 року на території Малі розгорнута миротворча місія ООН, вона складає більше 14 тисяч миротворців.
Нагадаємо, в лютому бойовики обстріляли базу миротворців ООН в центрі Малі. В результаті обстрілу постраждали 20 військовослужбовців миротворчої місії.
РБК-Україна писало, що наприкінці грудня 2020 року в результаті нападу повстанців в Центрально-Африканській Республіці загинули троє миротворців ООН, ще кілька отримали поранення.