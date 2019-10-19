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Маленьке диво: Сніжана Бабкіна розчулила святковим фото з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.10.2019 - 23:30
Маленьке диво: Сніжана Бабкіна розчулила святковим фото з синочком
Сергій та Сніжана Бабкіни з сином Єлисеєм (Фото: instagram.com/babkin_official)

Сніжана Бабкіна розповіла, що синові Єлисею вже чотири місяці

Сергій та Сніжана Бабкіни, які нещодавно хрестили свого синочка Єлисея в знаковому місці, поділилися з шанувальниками щасливою новиною про своєрідний "міні-ювілей" - малюку вже виповнилося чотири місяці. Квітуча мама показала в мережі ніжний знімок з дитиною і вразила своїм квітучим виглядом та світлою красою.

Сніжана в Instagram опублікувала святкове фото з Єлисейкою. 34-річна мама трьох дітей у рожевій футболці тримає на руках малюка, який у порівнянні з попередніми кадрами дійсно помітно підріс.

Маленьке диво: Сніжана Бабкіна розчулила святковим фото з синочком

Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)

"А нам плюс до всього сьогодні 4 місяці! Молоденький Єлисейка і молоденька Сніжанка", - підписала вона кадр.

Відомий артист з Харкова зі своєю дружиною просто обожнюють синочка, який росте справжнім меломаном і музичним критиком - зірковий тато часто виконує йому вдома нові хіти, і навіть бере на виступи.

І звичайно ж на відпочинок, коли дозволяє концертний графік, вони вирушають всією сім'єю. Так, нагадаємо, нещодавно Сергій та Сніжана разом з дітьми Артуром, Веселиною і малюком Єлисеєм їздили у Сардинію.

Маленьке диво: Сніжана Бабкіна розчулила святковим фото з синочком

Сніжана Бабкіна із чоловіком і дітьми на Сардинії (instagram.com/snezhana_babkina)

Користувачі мережі вітають щасливих батьків і просто купають Сніжану та малюка в компліментах, бажаючи найкраще всій родині. Також чимало з них зазначають, що Бабкіна від радості материнства просто сяє та квітне, виглядає навіть молодшою.

  • Наші вітання! Нехай росте здоровеньким і батькам на радість;
  • Здоров'я вам!
  • Нехай Єлисей Сергійович росте здоровим чоловіком.
  • Солоденькі!
  • Щастя вам і вашому малюкові! Обожнюю спостерігати за вашими фото і відео. Ви суперові!
  • Єлисейчик - ваше маленьке диво, яке радує вас і ви з ним просто квітнете!
  • Вітаю вас, ростіть здоровенькі!
  • Пупсик!
  • Підріс манюська!
  • Вам дуже пасує нова зачіска!
  • Ростіть здоровими і щасливими! Снєжка, ти взагалі як дівчинка 15 років;
  • Міцного здоров'я вам і Єлисею. Дуже красиві!
  • Здоров'я йому і вам і всій вашій родині!
  • Така красива! Дуже йде новий образ...

Маленьке диво: Сніжана Бабкіна розчулила святковим фото з синочком

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, не так давно Сніжана Бабкіна вперше показала фігуру в купальнику через два місяці після народження третьої дитини. Шанувальники засипали її компліментами, адже дружина українського артиста в прекрасній формі.

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Новини України Сергій Бабкінновости шоу-бизнесаСнежана Бабкина
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