Маленьке диво: Сніжана Бабкіна розчулила святковим фото з синочком

Сніжана Бабкіна розповіла, що синові Єлисею вже чотири місяці
Сергій та Сніжана Бабкіни, які нещодавно хрестили свого синочка Єлисея в знаковому місці, поділилися з шанувальниками щасливою новиною про своєрідний "міні-ювілей" - малюку вже виповнилося чотири місяці. Квітуча мама показала в мережі ніжний знімок з дитиною і вразила своїм квітучим виглядом та світлою красою.
Сніжана в Instagram опублікувала святкове фото з Єлисейкою. 34-річна мама трьох дітей у рожевій футболці тримає на руках малюка, який у порівнянні з попередніми кадрами дійсно помітно підріс.
Сніжана Бабкіна з сином Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)
"А нам плюс до всього сьогодні 4 місяці! Молоденький Єлисейка і молоденька Сніжанка", - підписала вона кадр.
Відомий артист з Харкова зі своєю дружиною просто обожнюють синочка, який росте справжнім меломаном і музичним критиком - зірковий тато часто виконує йому вдома нові хіти, і навіть бере на виступи.
І звичайно ж на відпочинок, коли дозволяє концертний графік, вони вирушають всією сім'єю. Так, нагадаємо, нещодавно Сергій та Сніжана разом з дітьми Артуром, Веселиною і малюком Єлисеєм їздили у Сардинію.
Сніжана Бабкіна із чоловіком і дітьми на Сардинії (instagram.com/snezhana_babkina)
Користувачі мережі вітають щасливих батьків і просто купають Сніжану та малюка в компліментах, бажаючи найкраще всій родині. Також чимало з них зазначають, що Бабкіна від радості материнства просто сяє та квітне, виглядає навіть молодшою.
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Як повідомлялося раніше, не так давно Сніжана Бабкіна вперше показала фігуру в купальнику через два місяці після народження третьої дитини. Шанувальники засипали її компліментами, адже дружина українського артиста в прекрасній формі.