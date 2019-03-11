У Малайзії виправдали одну з обвинувачених у вбивстві брата Кім Чен Ина

Прокурори відмовилися від обвинувачень

Суд в Малайзии оправдал одну из обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Нама, который приходился старшим братом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что суд оправдал и освободил из-под стражи гражданку Индонезии Айшу Сити. Как отмечает Reuters, прокуроры отказались от обвинений, но не указали причины такого решения.

Напомним, Ким Чен Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Еще одной подозреваемой проходит 30-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Гуан. В июне 2018 года прокуратура Малайзии предъявила им обвинение, в начале судебного процесса они отказались признать себя виновными.

По версии следствия, женщины распылили в лицо брату Ким Чен Ына нервно-паралитическое вещество VX. Также обвинение утверждало, что они должны были тренироваться, чтобы совершить преступление с использованием ядовитого вещества. 6 марта 2018 года Государственный департамент США объявил о введении санкции против КНДР за применение химического оружия при убийстве Ким Чен Нама.