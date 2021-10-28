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Максимум за весь час пандемії: в Україні більше 26 тисяч нових випадків COVID

Автор: Анастасія Рокитна

В Україна підтвердили 26 071 новий випадок коронавірус за минулу добу. Це максимум за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

26 071 - це антирекорд нових випадків коронавірусу в Україні за весь час пандемії.

В Україні за добу госпіталізували 5 366 осіб; летальних випадків - 576; одужали - 10 006 осіб.

Протестували:

  • методом ПЛР - 77 573 особи,
  • методом ІФА - 21 960,
  • експрес-тестами - 51 971.

Ситуація в областях

Найбільше нових COVID-випадків за добу підтвердили в таких областях:

  • Дніпропетровська - 2113,
  • Одеська - 2296,
  • Житомирська - 1668,
  • Львівська - 1506,
  • Запорізька - 1449,
  • Києві - 1451.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 851 804 особи; одужали - 2 411 711 осіб; летальних випадків - 66 204.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус