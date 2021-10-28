Максимум за весь час пандемії: в Україні більше 26 тисяч нових випадків COVID

В Україна підтвердили 26 071 новий випадок коронавірус за минулу добу. Це максимум за весь час пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
26 071 - це антирекорд нових випадків коронавірусу в Україні за весь час пандемії.
В Україні за добу госпіталізували 5 366 осіб; летальних випадків - 576; одужали - 10 006 осіб.
Протестували:
Найбільше нових COVID-випадків за добу підтвердили в таких областях:
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 851 804 особи; одужали - 2 411 711 осіб; летальних випадків - 66 204.