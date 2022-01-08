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Максимум з середини минулого року: в Індії черговий сплеск коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Індії за минулу добу підтвердили майже 142 тисячі нових випадків коронавірусу. Це стало максимумом з кінця травня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, в Індії за останні 24 години виявили 141 986 новий випадок коронавірусу. Це найвищий добовий показник захворюваності інфекцій з 31 травня минулого року.

Масовий сплеск захворюваності коронавірусом спостерігається у всіх великих індійських містах. У Нью-Делі виявили 17 335 нових випадків, а в Мумбаї - 20 971 випадок.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії на 8 січня, в країні зареєстровано в цілому 35 368 372 випадки захворювання коронавірусом, в тому числі 3 071 випадок варіанту "Омікрон". Померли від наслідків інфекції 483 463 людини.

Нагадавши, раніше влада Індії посилила обмеження і вакцинацію через спалах коронавірусу.

Відзначити, на Кіпрі виявили новий штам коронавірусу, він отримав назву "Дельтакрон", оскільки є гібридом "Дельти" і "Омікрона".

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ІндіяКоронавірус