Максимум з середини минулого року: в Індії черговий сплеск коронавірусу

В Індії за минулу добу підтвердили майже 142 тисячі нових випадків коронавірусу. Це стало максимумом з кінця травня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними телеканалу, в Індії за останні 24 години виявили 141 986 новий випадок коронавірусу. Це найвищий добовий показник захворюваності інфекцій з 31 травня минулого року.

Масовий сплеск захворюваності коронавірусом спостерігається у всіх великих індійських містах. У Нью-Делі виявили 17 335 нових випадків, а в Мумбаї - 20 971 випадок.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії на 8 січня, в країні зареєстровано в цілому 35 368 372 випадки захворювання коронавірусом, в тому числі 3 071 випадок варіанту "Омікрон". Померли від наслідків інфекції 483 463 людини.