Максимум з початку року: у Польщі виявили антирекорд смертельних COVID-випадків

У Польщі за минулу добу зафіксували 653 летальних випадків через коронавірус. Це найбільша кількість смертей від початку року.

Як повідомляється, загалом це друге найбільше за всю історію коронавірусу в Польщі число загиблих. Більше було лише 25 листопада, коли померло 674 людини.

Крім того, за добу в Польщі було зафіксовано 32 874 нових випадки коронавірусу. Для порівняння, у вівторок МОЗ повідомив про близько 21 тисячу нових заражень, а минулої середи - про майже 30 тисяч.