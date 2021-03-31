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Максимум з початку року: у Польщі виявили антирекорд смертельних COVID-випадків

Автор: Андрій Козловський

У Польщі за минулу добу зафіксували 653 летальних випадків через коронавірус. Це найбільша кількість смертей від початку року.

Про це повідомляє Onet.pl.

Як повідомляється, загалом це друге найбільше за всю історію коронавірусу в Польщі число загиблих. Більше було лише 25 листопада, коли померло 674 людини.

Крім того, за добу в Польщі було зафіксовано 32 874 нових випадки коронавірусу. Для порівняння, у вівторок МОЗ повідомив про близько 21 тисячу нових заражень, а минулої середи - про майже 30 тисяч.

Нагадаємо, в Польщі через зростання числа нових випадків коронавірусу можуть ввести комендантську годину.

Також РБК-Україна писало, що Польща з 30 березня більше не визнає результати COVID-тестів з країн не з Шенгенської зони. Тепер українцям, щоб уникнути карантину, доведеться при в'їзді до Польщі здавати тест на коронавірус на польській території.

Крім того, напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в країні до кінця серпня планують запропонувати вакцинацію від коронавірусу всім охочим. Наразі у Польщі зробили 6 млн щеплень.

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