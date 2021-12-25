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Максимум з літа. У Китаї різкий добовий приріст COVID-заражень

Автор: Марія Кучерявець

У Китаї за вчора зафіксували 164 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий показник з 9 серпня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання kwongwah.

Зокрема, 73 із нових інфікувань були ввезені з-за кордону. Решта - місцеві.

"Підвищена температура, кашель та нездужання виявлено у 140 осіб, решта 24 - безсимптомні пацієнти", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевого видання, в Китаї за останні сім днів кількість COVID-хворих, що перебувають у місцевих медичних установах, збільшувалася в середньому на 1,9% на добу і становить 1 881 пацієнт.

Загалом за весь час у материковій частині Китаю на коронавірус захворіли 100,8 тис. осіб (не рахуючи безсимптомних хворих).

З початку пандемії в країні від хвороби померло 4 636 людей.

Нагадаємо, у Китаї покарали десятки чиновників, які причетні до спалаху коронавірусу в Сіані. Місто-мільйонник закрили на локдаун.

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