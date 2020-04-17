У Макрона заявили про відсутність доказів зв'язку COVID-19 з лабораторією в Ухані

На сьогодні немає доказів того, що коронавірус пов'язаний з роботою дослідної лабораторії P4 в китайському Ухані. Про це заявив чиновник адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона, передає Reuters.

За його словами, на сьогодні немає підтверджень інформації, раніше оприлюдненої в американській пресі.

"Ми хотіли б прояснити, що на сьогоднішній день немає фактичних даних ... які встановлюють зв'язок між походженням COVID-19 і роботою лабораторії P4 в Ухані", - заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка США перевіряє версію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. CNN відзначає, що на підтримку версії про походження вірусу в цій лабораторії висловлюються деякі республіканці.

Крім того, сьогодні на ізраїльському ТВ заявили, що США попередили союзників про коронавірус ще в листопаді. Зокрема, спецслужби дізналися про нього ще у другий тиждень листопада і склали секретний документ. У доповіді говориться, що було поінформовано адміністрацію Дональда Трампа, союзників по НАТО та Ізраїль.