Макрон заявив, що отримав тільки одну дозу, але вважає себе повністю вакцинованим

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, отримав тільки одну дозу вакцини Pfizer і вважає себе повністю щепленим від COVID-19. Він нагадав, що в грудні 2020 року він перехворів на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Я отримав дозу вакцини Pfizer 31 Травня, як і 43 мільйонів французів", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж про вакцинацію.

Французький лідер нагадав, що перехворів на коронавірус в грудні минулого року і дочекався травня, щоб отримати дозу вакцини.

"Я вважаю себе повністю вакцинованим, тому що у мене був COVID-19, а через п'ять місяців - доза вакцини", - уточнив він і закликав громадян країни робити щеплення.