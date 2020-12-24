У Макрона більше немає симптомів COVID-19, він вийде з карантину

Президент Франції Еммануель Макрон одужує після того, як тиждень тому у нього виявили COVID-19. На сьогодні у нього немає симптомів коронавірусної хвороби.

Про це пише Reuters з посиланням на Єлісейський палац.

В заяві Єлисейського палацу говориться, що Макрон тепер може завершити свій карантин після того, як протягом семи днів ізолювався в резиденції президента Ла-Лантерн, недалеко від Версальського палацу.

Відзначимо, 17 грудня у нього був позитивний результат на коронавірус. Макрон кілька днів страждав від головних болів, сухого кашлю і втоми, а в середу його стан покращився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін обговорив нормандський формат врегулювання на Донбасі з Макроном. При цьому в Кремлі зазначають, що про терміни саміту "нормандської четвірки" говорити поки не доводиться.

До цього Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв продовжити підтримку для просування в мирному процесі. Він також підкреслив важливість виконання паризьких домовленостей "нормандської четвірки".