Макрон заявив, що здійснить реформу пенсійної системи

У Франції реформа пенсійної системи буде здійснена в повному обсязі. Про це президент Франції Емманюель Макрон запевнив у своєму новорічному зверненні, передає РБК-Україна з посиланням на BFM.

За його словами, реформа пенсійної системи буде доведена до кінця і забезпечить рівні права всім трудящим, гідний рівень пенсій".

Макрон нагадав, що в даний час "жінки отримують пенсії менші, ніж чоловіки", і на недостатньому рівні знаходяться пенсійні виплати у фермерів. Він також про необхідність забезпечити рівновагу системи, зробити так, щоб були забезпечені пенсіями майбутні покоління.

Крім того, президент Франції заявив, що при проведенні реформи будуть враховані фізично важкі професії, що дозволить забезпечити їх представникам ранній вихід на пенсію.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному посланні закликала робити все для подолання кліматичних змін. Канцлер ФРН зазначила, що в подоланні змін клімату принцип нещодавно узгодженого німецького пакету заходів, спрямованого на боротьбу зі змінами клімату.