Макрон заявив про кінець "епохи достатку" та попередив про важку зиму у Франції

Президент виступив на першому засіданні уряду після літніх канікул. Макрон вважає, що посуха і лісові пожежі значно вплинули на економічну ситуацію у Франції.

"Я вважаю, що ми зараз переживаємо переломний момент або великі потрясіння. По-перше, тому що ми переживаємо... кінець того, що може здатися епохою достатку", - сказав Макрон.

Французький лідер зазначив, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, викликала нестабільність і призвела до жертв. Макрон закликав громадян підготуватися до важкої зими, оскільки ціна на енергоносії різко зростають.

"Переломний момент, через який ми проходимо, і який може змусити наших громадян відчувати велику тривогу... Нам доведеться зіткнутися з економічними наслідками. Йдеться про продукти та технології, які здавалися нам завжди доступними", - додав президент Франції.