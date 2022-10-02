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Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили очередную аннексию украинских территорий со стороны России. Париж заявил о решительной готовности помочь в освобождении наших земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отмечает источник в Елисейском дворце, во время переговоров Макрон "подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать с европейскими партнерами над новыми санкциями".

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая остается "очень тревожной". Макрон осудил похищение оккупантами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Президенты подчеркнули необходимость провести в короткие сроки ротацию украинского персонала, обеспечивающего работу ЗАЭС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в МАГАТЭ отреагировали на похищение россиянами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Как отметил глава организации Рафаэль Гросси, такой поступок угрожает ядерной безопасности.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины. Речь идет о территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Франция, со своей стороны, сразу осудила поступок России.

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