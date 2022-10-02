Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили очередную аннексию украинских территорий со стороны России. Париж заявил о решительной готовности помочь в освобождении наших земель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Как отмечает источник в Елисейском дворце, во время переговоров Макрон "подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать с европейскими партнерами над новыми санкциями".

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая остается "очень тревожной". Макрон осудил похищение оккупантами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Президенты подчеркнули необходимость провести в короткие сроки ротацию украинского персонала, обеспечивающего работу ЗАЭС.