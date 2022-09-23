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Макрон о решении России начать войну против Украины: последствия COVID-изоляции Путина

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Решение российского диктатора Владимира Путина начать войну против Украины может быть последствием его после изоляции в период пандемии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Всем ясно, что лидер, который решил начать войну, лидер, который решил пойти на эскалацию, - это президент Путин. И у меня нет рационального объяснения (почему он начал войну против Украины, - ред.). Мне кажется, это комбинация стратегии немецкой интервенции, и, я бы сказал, последствий COVID-изоляции Путина во время пандемии", - заявил он.

В то же время французский лидер назвал решение о мобилизации в РФ ошибкой и упущенной возможностью "пойти по пути к миру".

Напомним, 21 сентября

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более детально о них можете узнать в материале РБК-Украина.

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Эммануэль МакронВойна России против Украины