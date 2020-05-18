Макрон розкритикував країни ЄС через повне закриття кордонів в умовах пандемії

Фото: Ангела Меркель і Еммануель Макрон (flickr.com Présidence de la République)

Франція і Німеччина жорстко закрили зовнішні кордони ЄС, але всередині Євросоюзу залишаються відкритими

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував країни Європейського Союзу через повне закриття кордонів в умовах пандемії COVID-19. На його думку, це псує репутацію ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Франції.

За словами французького президента, Франція і Німеччина ввели обмеження на перетин кордонів у межах ЄС, але не заборонили переміщатися особам, які працюють в інших країнах.

Мова йде і про дозвіл перетину транспортних засобів, які перевозять товари, включаючи медичну продукцію і продукти харчування.

Макрон наголосив, що хоч Франція і Німеччина жорстко закрили зовнішні кордони ЄС, але всередині Євросоюзу залишаються відкритими. Деякі європейські країни не відреагували так само й закрили свої кордони із сусідами.

Французький президент закликав країни ЄС до гуманного ставлення, як у Німеччини, Швейцарії, Люксембургу чи Австрії, які прийняли на лікування близько 200 французьких пацієнтів.

Нагадаємо, Франція і Німеччина пропонують створити фонд відновлення економіки ЄС. Фонд відновлення європейської економіки загальним обсягом повинен складати 500 млрд євро.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Франції та канцлер Німеччини сьогодні проводять спільну прес-конференцію. Очікувалося, що за підсумками прес-конференції лідери держав оприлюднять спільну декларацію, що представляє спільну ініціативу.

Автор: Виталина Благодатова