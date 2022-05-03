Макрон і Путін провели телефонну розмову. Вона тривала більше 2 годин

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Бесіда тривала більше двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента BFMTV Патріка Соса.

"Телефонний дзвінок щойно закінчився, після 02:10 бесіди, включаючи переклади", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Макрон підтвердив готовність Франції надати гарантії безпеки для України в рамках майбутньої мирної угоди з Російською Федерацією. Він також зазначив, що протягом свого другого президентського терміну має намір працювати над відновленням територіальної цілісності України.

Крім того, Макрон обіцяв посилити військову та гуманітарну допомогу для України.

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