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Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального

Автор: Максим Зайченко

У вівторок, 22 вересня, президент Франції Еммануель Макрон зажадав від Росії негайних пояснень з приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він попередив, що Париж не дозволить перетнути "червоні лінії" застосування хімічної зброї.

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Про це Макрон заявив, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, передає агентство Reuters.

"Ми не потерпимо застосування хімічної зброї ні в Європі, ні в Росії, ні в Сирії. Це роз'яснення має бути швидким і бездоганним", - сказав Макрон, не уточнивши, що буде зроблено, якщо Росія не надасть задовільних пояснень.

Нагадаємо, раніше французька газета Le Monde повідомила, що російський президент Володимир Путін у розмові з Макроном 14 вересня заявив, що Навальний сам міг прийняти отруту "Новачок", через яку він впав у кому. Також Путін невтішно висловився про опозиціонера.

Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому. Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували.

Пізніше його перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Потім уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився обговорювати питання отруєння Навального.

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Новини України Російська ФедераціяНавальныйЕммануель Макрон