ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон відмовився від президентської пенсії

Новини » Політика     22.12.2019 - 16:28
Макрон відмовився від президентської пенсії
Фото: Еммануель Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Макрон також відмовився від майбутнього членства в Конституційній раді Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що відмовляється від пенсії в розмірі 6 тис. 220 євро (160 тис. 684 грн), яка належить йому як главі держави. Про це повідомляє Politico.

Крім того, президент відмовився від майбутнього членства в Конституційній раді Франції.

"Він (Макрон, - ред.) відмовився від президентської пенсії в розмірі 6220 євро щомісяця, а також від майбутнього членства в Конституційній раді Франції, на що має право кожен колишній президент Франції. Місце в Конституційній раді передбачає виплату 13 тис. 500 євро щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що попередній президент країни Франсуа Олланд також відмовився від плати від Конституційної ради, але Макрон став першим президентом Франції, який відмовився від передбаченої йому пенсії.

Нагадаємо, раніше Макрон закликав супротивників пенсійної реформи призупинити акції протесту на час різдвяних свят. Так, французький президент запропонував демонстрантам укласти перемир'я з урядом і припинити акції протесту. Макрон додав, що право на протест є законним і захищене конституцією, але іноді необхідно зробити перерву.

Як відомо, французькі профспілки влаштовують протести з-за пенсійної реформи, яка передбачає перегляд діючої системи, при якій представники окремих професій можуть виходити на пенсію раніше або отримувати підвищені виплати за важкі умови праці.

Макрон закликав противників пенсійної реформи припинити акції на свята У Франції оштрафували Google на 150 млн євро
Новини України ФранціяЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся