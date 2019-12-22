Макрон відмовився від президентської пенсії

Фото: Еммануель Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Макрон також відмовився від майбутнього членства в Конституційній раді Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що відмовляється від пенсії в розмірі 6 тис. 220 євро (160 тис. 684 грн), яка належить йому як главі держави. Про це повідомляє Politico.

Крім того, президент відмовився від майбутнього членства в Конституційній раді Франції.

"Він (Макрон, - ред.) відмовився від президентської пенсії в розмірі 6220 євро щомісяця, а також від майбутнього членства в Конституційній раді Франції, на що має право кожен колишній президент Франції. Місце в Конституційній раді передбачає виплату 13 тис. 500 євро щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що попередній президент країни Франсуа Олланд також відмовився від плати від Конституційної ради, але Макрон став першим президентом Франції, який відмовився від передбаченої йому пенсії.

Нагадаємо, раніше Макрон закликав супротивників пенсійної реформи призупинити акції протесту на час різдвяних свят. Так, французький президент запропонував демонстрантам укласти перемир'я з урядом і припинити акції протесту. Макрон додав, що право на протест є законним і захищене конституцією, але іноді необхідно зробити перерву.

Як відомо, французькі профспілки влаштовують протести з-за пенсійної реформи, яка передбачає перегляд діючої системи, при якій представники окремих професій можуть виходити на пенсію раніше або отримувати підвищені виплати за важкі умови праці.