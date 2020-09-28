Макрон назвав отруєння Навального спробою вбивства

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що факт застосування забороненого хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального не викликає сумнівів. Росія повинна надати роз'яснення по цій справі.

Про це Макрон заявив у Вільнюсі на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанас Науседа, повідомляє Reuters.

"Цілком очевидно, що це спроба вбивства, яка мала місце в Росії по відношенню до лідера російської опозиції з застосуванням хімічної агента, яким маніпулюють в Росії. Тому Росія повинна надати роз'яснення", - сказав він.

Макрон зазначив, що міжнародне співтовариство повинне буде прийняти рішення про наслідки отруєння Навального на основі інформації, наданої або ненаданої Росією для розслідування, проведеного Організацією по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Нагадаємо, російський опозиціонер впав у кому 20 серпня. Тоді він втратив свідомість під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "Новачок". 23 вересня його виписали з берлінської клініки "Шаріте". Навальний залишиться в Німеччині до закінчення курсу реабілітації.

В ОЗХЗ висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що російський президент Володимир Путін у розмові з Макроном 14 вересня заявив, що Навальний сам міг прийняти отруту "Новічок", через яку він впав у кому. Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому.