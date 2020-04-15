Макрон хоче переконати Путіна припинити ведення вогню через коронавірус

Троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН до глобального припинення вогню для зосередження на пандемії коронавірусу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Reuters

Макрон зазначив, що цей заклик підтримують президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, залишається переконати президента РФ Володимира Путіна.

"Я думаю, що президент Путін напевно погодиться, і в той день, коли він скаже, що ми це зробимо, ми зможемо провести цю відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, переконливо і ефективно", - заявив він.

Президент Франції розповів, що говорив про припинення вогню з президентом Росії ще на початку цієї ініціативи, яка прозвучала в кінці березня. Після цього він з Путіним не розмовляв, але заявив, що невдовзі це зробить.

Нагадаємо, Макрон заявив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Він зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Володимира Путіна.

Також Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.