RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Макрон готовий зробити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий зробити щеплення вакциною від коронавірусу Oxford/AstraZeneca. Це станеться тоді, коли надійде його черга.

Про це повідомляє Reuters.

"У світлі останніх наукових досліджень ефективність вакцини AstraZeneca доведена. Моя черга прийде, у мене є час. Якщо мені запропонують цю вакцину, я, звичайно, прийму її", - сказав Макрон.

За його словами, AstraZeneca не змогла досягти поставлених цілей щодо поставок вакцини, і тому лідери ЄС тиснули на англо-шведську компанію.

"Ми сказали їм, що ви несерйозно ставитеся до взятих на себе зобов'язань, ви їх не виконали. Ми тиснемо на них, щоб вони надолужили згаяне і дотримувалися точного графіка", - сказав він.

Нагадаємо, Фармацевтична компанія AstraZeneca планує поставити менше половини вакцин від коронавірусу в ЄС, від тієї кількості, яку планувалося поставити за контрактом у другому кварталі. Планувалося поставити 180 млн доз.

Крім того, в Україні 24 лютого розпочалася вакцинація населення від коронавірусу. Щеплення людям роблять вакциною AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
Reuters заявляє про проблеми з поставками вакцин AstraZeneca в ЄС
Прогноз погоди