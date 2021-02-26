Макрон готовий зробити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий зробити щеплення вакциною від коронавірусу Oxford/AstraZeneca. Це станеться тоді, коли надійде його черга.

"У світлі останніх наукових досліджень ефективність вакцини AstraZeneca доведена. Моя черга прийде, у мене є час. Якщо мені запропонують цю вакцину, я, звичайно, прийму її", - сказав Макрон.

За його словами, AstraZeneca не змогла досягти поставлених цілей щодо поставок вакцини, і тому лідери ЄС тиснули на англо-шведську компанію.

"Ми сказали їм, що ви несерйозно ставитеся до взятих на себе зобов'язань, ви їх не виконали. Ми тиснемо на них, щоб вони надолужили згаяне і дотримувалися точного графіка", - сказав він.