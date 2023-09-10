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Македонский подарок для Украины и синдром ничьих: что произошло в отборе к Евро-2024

Фото: Македонцы и итальянцы расписали ничью в пользу сборной Украины (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорцив

Семь матчей в субботу завершился 5-й тур квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Сборные Бельгии и Швеции одержали победы, а сборная Италии потеряла очки в Скопье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Национальная команда Италии с новым вождем во главе – Лучано Спаллетти – не смогла переиграть Северную Македонию. "Скуадра Адзурра" повела на старте второй половины, когда Иммобиле в затяжной атаке добил мяч в сетку. Но в концовке македонцы сравняли благодаря классному штрафносу Барди.

 

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Зато удержал победный счет другой гранд – Бельгия. "Красные дьяволы" огорчили азербайджанцев в Баку перед перерывом. Это Карраско подставился под удар Бакайоко с дистанции и полностью дезориентировал голкипера, поэтому мяч закатился в ворота. Больше команды не забивали.

 

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Никаких проблем с эстонцами не было у сборной Швеции. Скандинавы забили трижды еще до перерыва. Декереш перед воротами замкнул прострел с правого края штрафной, Кулусевски реализовал выход один на один, а Исак забил головой. После перерыва Куайсон успешно завершил контратаку. Клаэссон же эффектно замкнул головой навес партнера.

 

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Еще три поединка завершились вничью. Беларусь на выезде не смогла разобраться со сборной Андорры (0:0), а вот Косово дважды уступало сборной Швейцарии дома, но смогло вырвать ничью (2:2). Румынская сборная открыла счет в противостоянии с Израилем, но пропустила во втором тайме.

К слову, накануне сборная Украины расписала боевую ничью с Англией в отборе к Евро-2024.

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Сборная Италии